Mourinho'dan tek değişiklik

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Hollanda'nın Feyenoord ekibiyle yaptığı ikinci karşılaşmaya göre Süper Lig'de bu sezonki ilk karşılaşmaya tek değişiklikle çıktı.



Kadroda yer almayan Mert Müldür'ün yerine Yusuf Çiçek, ilk 11'de başladı.



Fenerbahçe, Göztepe karşısında İrfan Can Eğribayat, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Oosterwolde, Semedo, Brown, Amrabat, Fred, Szymanski, En-Nesyri ve Duran 11'iyle mücadele etti.



Yedek kulübesinde ise Livakovic, İsmail Yüksek, Djiku, Yiğit Efe Demir, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Cenk Tosun, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın ve Talisca forma bekledi.

