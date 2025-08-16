NTV.COM.TR

Mourinho'dan tek değişiklik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Feyenoord maçı 11'ine göre tek değişiklik yaptı.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Hollanda'nın Feyenoord ekibiyle yaptığı ikinci karşılaşmaya göre 'de bu sezonki ilk karşılaşmaya tek değişiklikle çıktı.

Kadroda yer almayan Mert Müldür'ün yerine Yusuf Çiçek, ilk 11'de başladı.

Fenerbahçe, Göztepe karşısında İrfan Can Eğribayat, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Oosterwolde, Semedo, Brown, Amrabat, Fred, Szymanski, En-Nesyri ve Duran 11'iyle mücadele etti.

Yedek kulübesinde ise Livakovic, İsmail Yüksek, Djiku, Yiğit Efe Demir, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Cenk Tosun, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın ve Talisca forma bekledi.

Mourinho'dan tek değişiklik - 1
