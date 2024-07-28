Mourinho'dan transfer talebi: 2 ismin bileti kesildi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Allan Saint-Maximin transferinin ardından kanat bölgesine bir takviye daha istediği öne sürüldü.

Sabah'ın haberine göre, Portekizli çalıştırıcının yoğun maç temposunu işaret ederek her iki kenarda da görev yapabilen bir oyuncu talebi olduğu kaydedildi.

Bu gelişmelerin ardından sarı-lacivertli yöneticilerin harekete geçtiği aktarıldı.

Maximin, Tadic, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Cengiz Ünder ve Emre Mor ile birlikte Fenerbahçe'de 6 kanat futbolcusu bulunuyor.

EMRE VE CENGİZ'İ DÜŞÜNMÜYOR

Mourinho'nun gelecek sezon Emre Mor ve Cengiz Ünder'i oyun planlamasında düşünmediği vurgulandı.

Kalmak istediğini bildiren Cengiz Ünder'e 10 milyon euro bandında bir teklif gelmesi durumunda değerlendirilecek.

Kent'i alternatif düşünen Mourinho'nun Emre Mor'un da talipleri çıkması durumunda satılabileceğini idarecilere iletti.