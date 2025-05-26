Mourinho: Kırmızı karttan sonra oyun değişti

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 4-2'lik Hatayspor mağlubiyetinin ardından konuştu.

Mourinho'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

"Bugün 2 tane maç vardı. Biri 11-11'di diğeri 11'e 10'du. İlkinde rakibin şutu yoktu. Maçı domine ediyorduk ama kırmızı karttan sonra oyun değişti.



2. yarı bizim için zordu. 2-1 yapacak skoru bulabilirdik ama genç kalecimizin hatasıyla geriye düştük sonrasında maçı kaybettik.

Başkanımız televizyon programında kalmamı istediğini belirtti. Kendisi bana güveniyor. Bu kamuoyunda bilinen bir bilgi. Durum bu şekilde. Kendisi de bu konuda gayet netti. Aynı şeyleri birebir görüşmemizde de bana söyledi. Eğer durumda değişiklik varsa bana bir şey söylenmedi"

Fenerbahçe, ligin son haftasında evinde Konyaspor'u konuk edecek.