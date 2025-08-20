Mourinho'nun "1 dakika yetti" sözüne Okan Buruk'tan cevap: "Dikkate almadım"
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya cevap verdi.
Trendyol Süper Lig'de 2. hafta geride kalırken son şampiyon Galatasaray, Gaziantep FK ve Karagümrük'ü 3-0'lık skorlarla yenerek 2'de 2 yapmıştı.
Sarı-kırmızılılar sezona iyi bir başlangıç yaparken, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan dikkat çeken bir açıklama gelmişti.
MOURINHO: "1 DAKİKA YETTİ"
Portekizli çalıştırıcı, Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı sonrasında "Karşılaşmayı 1 dakika izlemem yetti" ifadelerini kullanmıştı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, TV100 kanalına konuk olduğu programda Mourinho'nun sözlerine yanıt verdi.
BURUK: "DİKKATE ALMADIM"
Okan Buruk, "Çok dikkate almadım. Alışık olduğumuz bir şey olduğu için dikkate almadım, bir şey de yoktu zaten orada. Lucas Torreira'nın ayağına basıldı, rakip takıma kırmızı kart bile verilebilirdi. Bir tek Erman Toroğlu 'penaltı' dedi. Sarıdan kırmızıya gidecek pozisyondu." dedi.
"ELİNİ UZATSA BEN DE UZATIRIM"
Sözlerine devam eden Buruk, şöyle devam etti:
"Bu tip konularda sessiz kalmamız, uzatmamamız lazım. Yakılan ateşi söndürmemiz lazım. Elini uzatsa ben de uzatırım. Hayatımda kimseye karşı kin tutmadım."
- Etiketler :
- Haberler -
- Okan Buruk
- Galatasaray
- Jose Mourinho
- Fenerbahçe