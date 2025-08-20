Mourinho'nun "1 dakika yetti" sözüne Okan Buruk'tan cevap: "Dikkate almadım"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, TV100 kanalına konuk olduğu programda Mourinho'nun sözlerine yanıt verdi.

BURUK: "DİKKATE ALMADIM"



Okan Buruk, "Çok dikkate almadım. Alışık olduğumuz bir şey olduğu için dikkate almadım, bir şey de yoktu zaten orada. Lucas Torreira'nın ayağına basıldı, rakip takıma kırmızı kart bile verilebilirdi. Bir tek Erman Toroğlu 'penaltı' dedi. Sarıdan kırmızıya gidecek pozisyondu." dedi.

