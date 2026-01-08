Mourinho'nun ağzından Türk futbolu düşmüyor: "Bu durumu burada da yaşıyorum"

Portekiz Ligi'nde Benfica kendi evinde kupada Braga'ya 3-1 mağlup oldu.

Bu yenilginin ardından Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica, şampiyonluk yarışında yara alması sonrası kupadan da elenmiş oldu.

Ligde 3. sırada kalan ve lider Porto'nun 10 puan gerisine düşen Mourinho, maç sonu yaptığı açıklamalarla yine gündeme geldi.



TÜRK FUTBOLU İLE ÖRNEK VERDİ

Tecrübeli çalıştırıcı, mağlubiyeti Türk futbolu üzerinden verdiği örneklerle yorumladı.

Mourinho, "Türk futbolunda eleştirdiğim bir şey vardı. Bu durumu şimdi Portekiz futbolunda da yaşıyorum. Hatta rutin haline geldi. Kalecilerin futbola, oyuna hiç saygısı yok. Tempoyu düşürüyorlar. Zaman geçiriyorlar. Portekiz'deki kaleciler de tedavi olacağı zaman oyunun istediği kadar duracağını iyi biliyor." ifadelerini kullandı.

TESİSLERDE KALDILAR

Mourinho teknik ekip ve futbolcuların tesislerde kalacağını vurgulayarak, "Bu gece eve gitmek yok. Tesislerde kalacağız. Oyuncular da tesiste kalacak. Umarım oyuncular bütün gece uyuyamaz. Tıpkı benim gibi." diye konuştu.