Mourinho'nun burnunu sıktığı Okan Buruk yere düştü

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray, olaylı derbide Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.



Barış Alper'in 87. dakikada oyundan çıkıp yedek kulübesine geldiği sırada saha karıştı. İki takımın birbirine girmesi sonrasında güvenlik güçleri sahaya girerek olaylara müdahele etti. Bir süre duran oyun sonrası mücadele kaldığı yerden +11 dakika uzatma verilerek oynandı.



Olaylar sonrası Galatasaray'da Kerem Demirbay, Barış Alper kırmzıı kart gördü. Fenerbahçe'de ise Mert Hakan, yardımcı antrenör Salvatore Foti kırmızı kart gördü.

MOURİNHO-OKAN BURUK GERİLİMİ

Jose Mourinho, maçtan sonrası Okan Buruk'un burnunu sıktı. Buruk, müdahalenin ardından yerde kaldı.

Buruk, Mourinho'nun kendisine yaptığı hareketten sonra çok sinirlendi. Mertens, Frankowski ve teknik heyet Buruk'u zor tuttu.



KIRMIZI KART ÇIKTI



Mourinho, Okan Buruk'a yaptığı fiziksel müdahaleden dolayı kırmızı kart gördü.



Portekizli teknik adam bu nedenle basın toplantısına katılamadı.



GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA



Yaşananların ardından Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Saldırmayacak, hazmedeceksiniz!" ifadelerine yer verildi.

MOURİNHO'NUN BURUK'UN BURNUNU SIKTIĞI ANLAR