Mourinho'nun ısrarla istediği futbolcu

Fenerbahçe'de yeni sezon için transfer çalışmaları devam ediyor.



Sezonun ilk transferini gerçekleştiren sarı lacivertliler, 17 yaşındaki Amara Diouf'a 5 yıllık imzayı attırdı. Jose Mourinho, İngiltere'de Son'la görüştü.

ISRARLA İSTEDİĞİ İSİM



Mourinho'nun yeni sezon öncesi yönetimden talebinin Skriniar transferi olduğu iddia edildi. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Portekizli çalıştırıcının ısrarı nedeniyle Fenerbahçe yönetiminin pazarlık masasından kalkamadığı aktarıldı.



Fenerbahçe, PSG'de yıllık 12 milyon euro kazanan Skriniar'ı 7 milyon euro maaşa ikna etmeye çalışıyor.

PERFORMANSI



Fenerbahçe'nin geçen sezonun ara transfer döneminde PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Skriniar, geçen sezon Fenerbahçe'de 28 maça çıkmış 3 gol 2 asistlik katkı sağlamıştı.