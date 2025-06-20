Mourinho'nun ısrarla istediği futbolcu
Yeni sezon çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de, Jose Mourinho'nun ısrarla istediği isim ortaya çıktı.
Fenerbahçe'de yeni sezon için transfer çalışmaları devam ediyor.
Sezonun ilk transferini gerçekleştiren sarı lacivertliler, 17 yaşındaki Amara Diouf'a 5 yıllık imzayı attırdı. Jose Mourinho, İngiltere'de Son'la görüştü.
ISRARLA İSTEDİĞİ İSİM
Mourinho'nun yeni sezon öncesi yönetimden talebinin Skriniar transferi olduğu iddia edildi. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Portekizli çalıştırıcının ısrarı nedeniyle Fenerbahçe yönetiminin pazarlık masasından kalkamadığı aktarıldı.
Fenerbahçe, PSG'de yıllık 12 milyon euro kazanan Skriniar'ı 7 milyon euro maaşa ikna etmeye çalışıyor.
PERFORMANSI
Fenerbahçe'nin geçen sezonun ara transfer döneminde PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Skriniar, geçen sezon Fenerbahçe'de 28 maça çıkmış 3 gol 2 asistlik katkı sağlamıştı.
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