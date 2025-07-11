Mourinho'nun kampa yetişmesini istediği iki futbolcu imzaya geliyor

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun istediği isimleri bitirmek için futbol direktörü Devin Özek çalışmalarını sürdürüyor.



Transferler için İtalya'ya giden Özek, Milan Skriniar transferinde sona geldi. Fenerbahçe, Mourinho'nun sezon içindeki vazgeçilmezi olan Skriniar transferi için oyuncu ve Paris Saint-Germain ile anlaşma sağladı. Yıldız savunmacı ile 3+1 yıllık sözleşme yapılacak.

İtalya ve Fransa basınında yer alan haberlere göre; Çalışmalarını hızlandıran sarı-lacivertli yönetim 10 numara içinse Marco Asensio'yu bitirmeye yakın.

KAMPA YETİŞMESİNİ İSTİYOR



Mourinho'nun, "14 Temmuz'daki Portekiz kampına yetişsin" talimatı üzerine bu tarihe kadar transferlerin resmileşmesi bekleniyor.



Skriniar, geride kalan sezonun ikinci yarısında kiralık olarak oynadığı Fenerbahçe'de 23 maça çıkmıştı.

Kariyeri boyuncu 447 maçta forma giyen Asensio ise 87 gol-68 asiste imza attı.