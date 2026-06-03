Mourinho'nun öğrencisi Süper Lig'e geliyor. Dünya Kupası öncesi bitecek

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor , savunma hattına önemli bir takviye yapmaya hazırlanıyor.

Teknik Direktör Fatih Tekke’nin raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Trabzonspor yönetimi, uzun süredir gündeminde bulunan Sidny Lopes Cabral'ın transferinde sona yaklaştı.

Bordo-mavililer, Cabral’ın transferinde prensip anlaşmasına varırken, oyuncunun İstanbul’a gelmesi bekleniyor. Hem sağ bek hem de sol bek pozisyonlarında görev yapabilen Yeşil Burun Adaları Milli Takımı oyuncusunun sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması planlanıyor.

DÜNYA KUPASI ÖNCESİ TRANSFER TAMAMLANIYOR



Bordo-mavili yönetim, 23 yaşındaki oyuncuya yönelik Avrupa kulüplerinin ilgisinin artma ihtimalini göz önünde bulundurarak transferi Dünya Kupası öncesinde sonuçlandırmak için yoğun mesai harcıyor. Taraflar arasında yapılan görüşmelerde büyük ölçüde mutabakat sağlanırken, Cabral’ın özel uçakla İstanbul’a geleceği öğrenildi.

BENFİCA’DAN TRABZONSPOR’A



Futbol kariyerinde Almanya ve Portekiz’de forma giyen Sidny Lopes Cabral, geçtiğimiz sezon Jose Mourinho 'nun çalıştırdığı Benfica ’ya transfer oldu.



Hızı, iki ayağını da etkili kullanabilmesi ve hücum katkısıyla dikkat çeken genç oyuncunun, Trabzonspor’un yeni sezon kadro yapılanmasında önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.