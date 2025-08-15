Mourinho'nun Real Madrid'den istediği ismi "Arda Güler değil" diyerek duyurdular: "İlk 11'de oynayacak"

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord'u eleyerek adını play-off'a yazdıran Fenerbahçe'de moraller yükseldi.



Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe deplasmanına çıkacak olan sarı-lacivertlilerde transfer için de hareketli saatler yaşanıyor.



Kerem Aktürkoğlu takviyesini bekleyen Fenerbahçe'de kaleci transferi için ise dikkat çeken bir haber gündeme geldi.

GÖZÜ REAL MADRID'DE



Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen Defensa Central'in haberine göre Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, gözünü Real Madrid'e dikti.

"ARDA GÜLER DEĞİL, LUNIN!"



"Mourinho, Real Madrid'den istiyor ama Arda Güler'i değil" şeklinde duyurulan haberde sarı-lacivertlilerin gündemindeki ismin kaleci Andriy Lunin olduğu öne sürüldü.