Mourinho'nun Real Madrid'den istediği ismi "Arda Güler değil" diyerek duyurdular: "İlk 11'de oynayacak"
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Real Madrid'de forma giyen bir futbolcuya talip olduğu öne sürüldü.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord'u eleyerek adını play-off'a yazdıran Fenerbahçe'de moraller yükseldi.
Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe deplasmanına çıkacak olan sarı-lacivertlilerde transfer için de hareketli saatler yaşanıyor.
Kerem Aktürkoğlu takviyesini bekleyen Fenerbahçe'de kaleci transferi için ise dikkat çeken bir haber gündeme geldi.
GÖZÜ REAL MADRID'DE
Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen Defensa Central'in haberine göre Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, gözünü Real Madrid'e dikti.
"ARDA GÜLER DEĞİL, LUNIN!"
"Mourinho, Real Madrid'den istiyor ama Arda Güler'i değil" şeklinde duyurulan haberde sarı-lacivertlilerin gündemindeki ismin kaleci Andriy Lunin olduğu öne sürüldü.
"EN İYİ SEÇENEK"
Haberin devamında Portekizli çalıştırıcının güvenilir bir kaleciye sahip olmak için Ukraynalı file bekçisini en iyi seçenek olarak gördüğü kaydedildi.
"MOURINHO, FIRSATA ÇEVİRMEK İSTİYOR"
Lunin'in Real Madrid'de ikinci kaleci olması ve forma şansı bulamaması nedeniyle Mourinho'nun bu durumu fırsata çevirmek istediği ifade edildi.
REAL SICAK BAKMIYOR
Real Madrid'in ise deneyimli ismi takımın ikinci kalecisi olarak değerlendirdiği ve ne takasla ne de kiralık olarak göndermeyi düşünmediği belirtildi.
Ekibin birinci kalecisi olan Thibaut Courtois'nın kaçırdığı maçlarda iyi bir performans ortaya koyan Lunin için Real Madrid'in tavrının net olduğu yazılırken, Jose Mourinho'nun ikna kabiliyetiyle transferi gerçekleştirme ihtimalinin olduğu aktarıldı.
REAL MADRID PERFORMANSI
Real Madrid'e 2018'de Zorya Luhansk takımından 8 milyon 500 bin euro bonservis bedeliyle transfer olan 26 yaşındaki kaleci, İspanyol ekibinde çıktığı 62 maçta kalesinde 70 gol görürken, 22 maçta duvar ördü.
