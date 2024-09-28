Mourinho'nun Rodrigo Becao planı
Fenerbahçe'de Union SG karşısında gösterdiği performansla dikkat çeken Rodrigo Becao'nun ilk 11'de kalıcı olacağı öne sürüldü.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Union SG'yı 2-1 mağlup ettiği maçta Rodrigo Becao, sahaya ilk 11'de çıkmıştı.
Sabah'ın haberine göre, Brezilyalı oyuncu gösterdiği performansla dikkat çekerken, Teknik Direktör Jose Mourinho'nun Becao'yu artık ilk 11 oyuncusu olarak gördüğü öne sürüldü.
Deneyimli çalıştırıcının gelecek maçlarda Çağlar ve Djiku'yu değişimli oynatacağı kaydedildi.
Fenerbahçe formasıyla bu sezon 5 resmi maça çıkan Becao, bu mücadelelerde 1 asistlik katkı sağladı.
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