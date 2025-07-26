Mourinho'nun satılabilir raporu verdiği Djiku'ya Avrupa'dan 3 talip
Jose Mourinho'nun satılabilir raporu verdiği futbolcular arasında olan Djiku, adım adım takımdan ayrılıyor.
Fenerbahçe'de Alexander Djiku ile yollar ayrılıyor.
Mourinho'nun yeni sezon planlarında yer almayan Djiku, teklifleri değerlendirmeye başlıyor.
L'Equipe'te yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin Ganalı stoperine Avrupa'dan 3 talip var.
FRANSA, İSPANYA VE İTALYA!
30 yaşındaki futbolcuya Lille, Villarreal ve Roma'nın talip olduğu iddia edildi.
Djiku, Fenerbahçe formasıyla 74 maça çıkmış, 4 gol ve 2 asistlik katkı sağlamıştı.
Sarı lacivertlilerde Osayi, Tadic ve Dzeko takıma veda etmişti.
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