Mourinho'nun satılabilir raporu verdiği Djiku'ya Avrupa'dan 3 talip

Fenerbahçe'de Alexander Djiku ile yollar ayrılıyor.



Mourinho'nun yeni sezon planlarında yer almayan Djiku, teklifleri değerlendirmeye başlıyor.



L'Equipe'te yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin Ganalı stoperine Avrupa'dan 3 talip var.

FRANSA, İSPANYA VE İTALYA!



30 yaşındaki futbolcuya Lille, Villarreal ve Roma'nın talip olduğu iddia edildi.



Djiku, Fenerbahçe formasıyla 74 maça çıkmış, 4 gol ve 2 asistlik katkı sağlamıştı.

Sarı lacivertlilerde Osayi, Tadic ve Dzeko takıma veda etmişti.