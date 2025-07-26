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Mourinho'nun satılabilir raporu verdiği Djiku'ya Avrupa'dan 3 talip

Jose Mourinho'nun satılabilir raporu verdiği futbolcular arasında olan Djiku, adım adım takımdan ayrılıyor.

Mourinho'nun satılabilir raporu verdiği Djiku'ya Avrupa'dan 3 talip

'de Alexander Djiku ile yollar ayrılıyor.

Mourinho'nun yeni sezon planlarında yer almayan Djiku, teklifleri değerlendirmeye başlıyor.

L'Equipe'te yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin Ganalı stoperine Avrupa'dan 3 talip var.

FRANSA, İSPANYA VE İTALYA!

30 yaşındaki futbolcuya Lille, Villarreal ve Roma'nın talip olduğu iddia edildi.

Djiku, Fenerbahçe formasıyla 74 maça çıkmış, 4 gol ve 2 asistlik katkı sağlamıştı.

Sarı lacivertlilerde Osayi, Tadic ve Dzeko takıma veda etmişti. 

Mourinho'nun satılabilir raporu verdiği Djiku'ya Avrupa'dan 3 talip - 1
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