Mourinho'nun Talisca planı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Alanyaspor'a konuk olacak.

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho ilk 11'ini şekillendiriyor.

7 İSİM SAKAT

Kritik mücadele öncesinde Livakovic, Mert Müldür, Diego Carlos, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Oosterwolde ve Becao sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Bu nedenle savunma bölgesinde fazla alternatifi olmayan Portekizli çalıştırıcının Çağlar, Skriniar ve Levent Mercan tandemiyle sahada olması bekleniyor.

Öte yandan orta sahada Mert Hakan ve İsmail Yüksek formayı zorlasa da Fred ile Amrabat ikilisinin yer alması muhtemel.

TADIC YA DA SZYMANSKI

Mourinho forvet arkasında Tadic ile Szymanski arasında bir seçim yapmak zorunda.

Tadic formaya yakın olsa da hafta içinde gribal enfeksiyon yaşamasından dolayı yedek başlama ihtimali de bulunuyor.

MOURINHO'NUN TALISCA PLANI

Fenerbahçe'de son haftaların en formda ismi Youssef En-Nesyri kart cezalısı olduğu için forma giyemeyecek.

Fanatik'in haberine göre, Cenk Tosun aday olsa bile Mourinho'nun forvette Talisca'ya görev vermesi bekleniyor.

Brezilyalı oyuncu kupada Erzurum mücadelesinde forvette oynamış ve 1 gol kaydetmişti.

Alanyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadele yarın saat 16.00'da başlayacak.