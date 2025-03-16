Mourinho: Pozisyonları kaçırmak, atmaktan daha zordu

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Reeder Samsunspor'u konuk etti.

Mücadele 0-0 sonuçlandı ve Fenerbahçe şampiyonluk yolunda 2 puan kaybetti.

Maçı değerlendiren Jose Mourinho şu sözleri dile getirdi:



"Bugün kaybetmemiz imkansızdı, kaleye şut bile atamadılar. Maçı kazanmak için gol atmanız gerekiyor. İnanılmaz pozisyonlar ürettik ve bunları kaçırmak, atmaktan daha zordu.



Duygusal anlamda bazı oyuncularda 2 gün önce 120 dakika oynamanın etkisini gördük. Terlerinin son dakikasına kadar mücadele ettiler. İnanılmaz pozisyonlar ürettik. Kaçırmak daha zordu. Maçı kaybetmemiz imkansızdı. Kalede ha ben vardım ha Livakovic. Hiç fark etmezdi."