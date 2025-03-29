Mourinho: Şampiyonluk şansımız sürüyor ancak yüzde veremem

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Sipay Bodrum FK'yi 4-2 mağlup eden Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.



Grey Bodrum Stadyumu'ndaki müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Portekizli çalıştırıcı, "Takım olarak iyi performans sergiledik. Bu akşamki maçın hakemlerinin Glasgow'daki olmaması bizim adımıza şanssızlıktı. Orada net penaltılarımız verilmedi. Bu akşam ise penaltılar verildi. İlk golü böyle yedik. İkinci yediğimiz golde ise skor 4-1'di. Yediğimiz 2 golün de dramatik olduğunu düşünmüyorum." dedi.



Saint Maximin'in uzun zaman sonra forma giydiğini belirten Mourinho, "Maximin fiziksel olarak iyi değildi. Üst üste antrenmanlar yapmamıştı ama milli aradaki iki haftalık süreçte ona bireysel antrenman yapıp kendini geliştirme fırsatı verdik. O da çok iyi şekilde çalışmalarını sürdürdü. Bu akşam da 20 dakika oynadı. Performansı takım gibiydi. Takımın son 20 dakikada performansı düşmüştü. Tabi ki onun için geriye dönmüş olmak da güzel bir duygu." açıklamasını yaptı.



Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Galatasaray maçına pazar gününden itibaren hazırlanacaklarını ifade eden Mourinho, "Maçı yabancı hakemin yönetmesi konusunda benim fikrimin önemi yok, bu hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Ben Türk değilim, ben yabancıyım. Buraya çalışmak için geldim. Bir şeyleri değiştirmek için gelmedim. O yüzden yorum yapamıyorum. Bu akşamki karşılaşmanın VAR hakemi yabancıydı, üstelik Portekizliydi, garip bir penaltı verdi. Çarşamba günü kupa maçı oynayacağız. Her şey o maçın sonunda belli olacak. İki takımın da ana hedefinin lig olduğunu biliyorum ama biz kazanmak istiyoruz." diye konuştu.



Bodrum FK maçının milli aradan sonra zorlu geçtiğini sözlerine ekleyen Portekizli çalıştırıcı, "Yarın dinleneceğiz. Maç zorlu geçti. Çünkü milli aradan sonra cuma günü oynamak zordu. Fas Milli Takımı'nda forma giyen Amrabat ve Nesyri milli maçlarını salı günü gece yarısı oynadılar. Yorgunlar, yarın dinleneceğiz, pazar günü çalışacağız. Şampiyonluk şansımız sürüyor ancak yüzde veremem. Sezon başından beri gördüğümüz bir yatkınlık var, rüzgara karşı ilerliyoruz. Bizim için Trabzonspor maçını kazanmak çok önemli olacak çünkü Galatasaray'ın bay haftası." ifadelerini kullandı.



