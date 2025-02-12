Mourinho'ya Anderlecht maçı öncesi iyi haber: İlk 11 kararını verdi
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Avrupa Ligi'nde Anderlecht ile oynanacak kritik mücadele öncesinde sahaya süreceği 11'i netleştiriyor. Portekizli çalıştırıcıya Mert Müldür ve Yusuf Akçiçek'ten iyi haber gelirken, yarın akşam üçlü stoper ve çift forvet sistemiyle sahada olması bekleniyor.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa ligi son 16 play-off turu ilk maçında yarın Anderlecht'i konuk edecek.
Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, Belçika temsilcisiyle oynayacağı kritik maç öncesi ilk 11'ini netleştiriyor.
Portekizli teknik adam, sakatlıklar nedeniyle Yusuf Akçiçek ve Mert Müldür'ün bir an önce hazır hale getirilmesini istemişti.
Her iki futbolcunun da sakatlığını atlattığı ve dünkü idmanda takımla beraber çalıştığı öğrenildi.
Sözcü'nün haberine göre, Mourinho yarın sahada üçlü stoper ve çift forvet sisteminden vazgeçmeyecek.
Habere göre Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i şu şekilde:
İrfan Can Eğribayat, Skriniar, Amrabat, Yusuf Akçiçek, Mert Hakan, Fred, Osayi-Samuel, Szymanski, Tadic, Dzeko, En-Nesyri
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