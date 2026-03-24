Mourinho'ya kırmızı kart gösteren hakem Türkiye maçına verildi. Asıl mesleği bambaşka

A Milli Futbol Takımı'nın 26 Mart Perşembe günü 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya'yı konuk edeceği maçı Fransız hakem François Letexier yönetecek.



UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak maçta Letexier'in yardımcılıklarını Fransa Futbol Federasyonundan Cyril Mugnier ile Mehdi Rahmouni yapacak.



Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Benoit Bastien olacak.



TÜRK TAKIMLARIYLA KARNESİ

Letexier daha önce iki kez Türk takımlarının maçlarında düdük çaldı.

2021/22 sezonunda Beşiktaş'ın Dortmund'a deplasmanda 5-0, 2022/23'te Fenerbahçe'nin Sevilla'ya deplasmanda 2-0 mağlup olduğu maçlarda Letexier görev aldı.



MOURİNHO'YA KIRMIZI KART

Letexier, EURO 2024 finalini 35 yaşında yöneterek tarihe geçmişti. Fransız hakem, futbol hayatı dışında icra memuru olarak çalışıyor.



Letexier, Benfica-Real Madrid maçında Jose Mourinho'ya 85. dakikada kırmızı kart gösterek oyun alanı dışına atmıştı.