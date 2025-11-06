Mourinho'yla 3'te 0: Benfica 0 puanda kaldı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta 9 maçla tamamlandı.

Galatasaray, Ajax'ı 3-0 yenerek 9 puana yükseldi. Gecenin en gollü maçında Club Brugge, sahasında Barcelona ile 3-3 berabere kaldı.

Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun ikinci yarıda oyuna girdiği karşılaşmada Inter, konuk ettiği Kairat'ı 2-1 yenerek 4'te 4 yaptı.

Benfica ise sahasında Bayer Leverkusen'i ağırladı. Portekiz ekibi 4'üncü maçını da 1-0 kaybederek 0 puanda kaldı. Jose Mourinho takımın başında çıktığı 3 "Devler Ligi" maçını da kaybetti. Leverkusen ise puanını 5'e çıkardı.

HAALAND TARİHE GEÇTİ

Manchester City ise Borussia Dortmund ile Etihad Stadyumu'nda karşılaştı. 4-1'lik skorla 3'üncü galibiyetini alan City, 10 puana yükseldi. Dortmund ise 7 puanda kaldı. Haaland, üç farklı kulüpte üst üste beş Şampiyonlar Ligi maçında gol atan ilk futbolcu unvanını aldı.

Marsilya ile Atalanta, Fransız ekibinin ev sahipliğinde karşı karşıya geldi. Atalanta maçın son bölümünde bulduğu golle 1-0 kazandı. İtalyan ekibi 7 puana yükseldi. Marsilya ise 3 puanda kaldı.

Newcastle United ise İspanyol temsilcisi Athletic Bilbao'yu ağırladı. 2 kafa golüyle maçı 2-0 kazanan Newcastle, 9 puana yükseldi. Athletic Bilbao ise 3 puanda kaldı.