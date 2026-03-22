Mourinho'yu yıkan ölüm, saha kenarında gözyaşlarına boğuldu
22.03.2026 09:06
Jose Mourinho ile Silvino Louro
Jose Mourinho, uzun süre birlikte çalıştığı Portekizli Silvino Louro'nun saygı duruşunda gözyaşlarını tutamadı.
Portekiz Ligi'nde Benfica ile Vitoria Guimaraes karşı karşıya geldi. Maçı ev sahibi ekip 3-0 kazandı. Benfica, puanını 65'e yükseltti.
Maç öncesi hayatını kaybeden eski futbolcu ve antrenör Silvino Louro için saygı duruşu yapıldı. Saygı duruşu esnasında Da Luz Stadyumu'nda duygu dolu anlar yaşandı.
GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Jose Mourinho, maç öncesinde Louro için yapılan saygı duruşunda gözyaşlarına boğuldu.
67 yaşında hayatını kaybeden eski Portekizli kaleci Louro, uzun süre Mourinho'nun teknik ekibinde kaleci antrenörü olarak yer almıştı.
MOURİNHO'NUN DUYGUSAL ANLARI