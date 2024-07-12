Moussa Djenepo Antalyaspor’a imzayı attı

Antalyaspor, yaz transfer döneminin üçüncü transferini gerçekleştirdi. Kırmızı-beyazlılar, bonservisi Belçika’nın Standard Liege takımında bulunan Moussa Djenepo ile satın alma opsiyonlu kiralık sözleşme imzaladı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde yapılan imza törenine Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe ve Başkan Vekili Deniz Ali Yeşil katıldı.



"HÜCUM GÜCÜMÜZÜ ARTTIRACAK"



Başkan Sinan Boztepe, bu senenin üçüncü imzasını Djenepo’ya attırmaktan dolayı mutlu olduklarını dile getirerek, “Daha önce kalemizi Kenan Piric’e emanet ettik, orta sahamızı da Soner Dikmen ile güçlendirdik. Sol kanat oyuncusu olarak Türkiye’den ve Avrupa’dan birçok kulübün talip olduğu Moussa Djenepo ile anlaşmış bulunmaktayız. Yeni sezonda özellikle hücum gücümüzü arttıracağına inanıyoruz. Kendisi ile satın alma opsiyonu kulübümüzde olmak üzere kiralık olarak anlaştık. Bu imzanın hem camiamıza hem de futbolcumuza hayırlı olmasını dileriz” dedi.



"BU MUHTEŞEM KULÜBÜN BİR PARÇASI OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLU VE GURURLUYUM"



Antalyaspor’da 12 numaralı formayı giyecek olan Moussa Djenepo da Antalyaspor ailesinin bir parçası olmaktan duyduğu mutluluğu aktardı. Başarılı futbolcu, “Öncelikle her şey için teşekkür ederim. Buraya geldiğimden beri her şey mükemmeldi. Bu muhteşem kulübün bir parçası olduğum için çok mutlu ve gururluyum. İnşallah bu sene elimden gelenin en iyisini yapacağım. Benim buraya gelmeme yardımcı olan herkese teşekkür ederim.” cümlelerine yer verdi.



Sözlerini Türkçe olarak 'Seversin' diye noktalayan Djenepo, imza törenin ardından objektiflere ‘Akrep’ işareti yaparak poz verdi.