Muçi'den Trabzonspor'a kötü haber

Trabzonspor 'un Arnavut 10 numarası Ernest Muçi, UEFA Uluslar C Ligi'nde oynanan Arnavutluk-Finlandiya maçında sakatlanmasının ardından Belarus karşılamasının kadrosuna alınmadı.

Muçi, Finlandiya karşısında takımının ilk golünü attığı maçta 62. dakikada Miro Tenho'nun arkadan yaptığı sert müdahale sonrası sakatlandı. Tenho bu pozisyonda doğrudan kırmızı kart görürken, Muçi 82. dakikada yerini Hoxha'ya bırakmak zorunda kaldı.

Arnavutluk Futbol Federasyonu, saha antrenmanına katılamayıp salonda bireysel çalışan oyuncunun fiziksel durumunun riske atılmaması için Belarus maçı kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.

Trabzonspor cephesi ise Muçi için herhangi bir açıklama yapmadı.