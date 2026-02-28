Mucizeye imza atmışlardı bu hafta 3-0 yenildiler, istifa sesleri ve tepki
Geçen hafta Fenerbahçe'ye 90+11'de attıkları golle mucizeye imza atan Kasımpaşa bu hafta evinde 3-0 yenildi. Tribünler Emre Belözoğlu'na tepki gösterdi.
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor, Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-0 yendi.
25. dakikada Hojer’in uzak mesafeden vuruşunda kaleci Gianniotis topu çeldi. Pozisyonun devamında Halil Dervişoğlu, kale önünde bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
55. dakikada Frimpong'un pasında Benedyczak'ın ceza sahası içinde gelişine vuruşunda top kalecide kaldı.
56. dakikada Çaykur Rizespor skoru 2-0 yaptı. Sol kanatta topla buluşan Mihaila'nın ceza sahası sol çaprazından kaleye gönderdiği şutta top filelerle buluştu.
80. dakikada Karadeniz ekibi farkı 3'e çıkardı. Sowe'un pasıyla buluşan Olawoyin hızla ceza sahasına girerek sağdan bindiren Mebude'ye pasını verdi. Mebude sağ çaprazdan düzgün bir vuruşla skoru 3-0 yaptı.
Karşılaşma, Çaykur Rizespor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi. Tribünler Emre Belözoğlu'nu maç sonu istifaya çağırdı. Ancak Belözoğlu istifayı düşünmediğini açıkladı.
MAÇTAN NOTLAR
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Mustafa Savranlar, Mert Bulut
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Becao, Arous, Frimpong, Baldursson, İrfan Can Kahveci (Dk. 82 Kubilay Kanatsızkuş), Diabate, Allevinah (Dk. 46 Eyüp Aydın), Benedyczak (Dk. 70 Ali Yavuz Kol), Cenk Tosun (Dk. 70 Gueye)
Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat Pala, Samet Akaydın (Dk. 85 Mocsi), Sagnan, Hojer, Olawoyin, Taylan Antalyalı (Dk. 62 Papanikolaou), Laçi, Mebude (Dk. 85 Augusto), Halil Dervişoğlu (Dk. 72 Sowe), Mihaila (Dk. 72 Zeqiri)
Goller: Dk. 25 Halil Dervişoğlu, Dk. 56 Mihaila, Dk. 80 Mebuda (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk. 56 Halil Dervişoğlu, Dk. 58 Mihaila (Çaykur Rizespor)