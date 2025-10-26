Muğlaspor Adana'da yara aldı

Ondan önce de İskenderunspor deplasmanından aynı skorla mağlup dönen yeşil-beyazlılar, üst üste 2 dış saha maçını kaybederek taraftarını üzdü.

Bu sonuçla 1 maçı eksik 17 puanda kalan Muğlaspor, lider Batman Petrolspor'un 7 puan gerisine düştü.

Teknik direktör Besim Durmuş üzgün olduklarını belirterek, "Sahaya mutlak galibiyet için çıktık. Ancak bu kaybı telafi edecek gücümüz var" dedi.

Hafta içinde 29 Ekim Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası'nda Manisa FK deplasmanına çıkacak Muğlaspor, gelecek hafta Elazığspor'u ağırlayacak.