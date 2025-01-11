Muğlaspor Antalya kampını beraberlikle noktaladı

Muğlaspor, Antalya kampındaki son hazırlık maçında Nesine 2. Lig ekiplerinden Motolux 68 Aksarayspor ile karşılaştı.

Yeşil-beyazlı ekip, karşılaşmanın ilk yarısını 2-1 geride kapatmasına rağmen, mücadeleden 2-2’lik eşitlikle ayrılmayı başardı.



Muğlaspor’un iki golü de yeni transferi Yasin Uzunoğlu’ndan geldi. Performansıyla dikkat çeken Yasin, hem hücum gücü hem de bitiriciliğiyle taraftarlara umut verdi.

Teknik ekip, maç sonunda takımın genel durumundan memnun olduğunu belirtti ve ikinci yarıya güçlü bir başlangıç yapmak için hazırlıkların devam edeceğini vurguladı.

Antalya kampını tamamlayan Muğlaspor, ligin ikinci devresine hazır bir şekilde dönmeyi hedefliyor.

Taraftarlar, özellikle yeni transferlerin gösterdiği performanstan memnun olduklarını ifade ederken, takımın sezonun kalan kısmında başarılı sonuçlar almasını bekliyor.