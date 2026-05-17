Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç: Bir şehir ayağa kalktı

2'nci Lig Play-off finalinde Bursa'da Seza Çimento Elazığspor'u seri penaltı atışları sonucu 8-7 yenerek tarihinde ilk kez 1'inci Lig'e yükselen Muğlaspor'da büyük coşku yaşanırken, kulüp başkanı Menaf Kıyanç değerlendirmelerde bulundu.



"Bir şehir yeniden ayağa kalktı" diyen Kıyanç, "Çocuklara hep, 'Biz hayallerimizin peşinde koşmaya devam edeceğiz ve hayallerimize tutunacağız' diyordum. Biz hayallerimize tutunmuştuk. Normal sezonda şampiyonluğu kaçırmıştık ama takımla, teknik heyetle beraber ciddi bir mesai harcayarak hızlı bir şekilde toparlandık. Sezon boyunca şehirde güçlü bir birliktelik oluştu. Bir şehir ayağa kalktı, bir şehir inandı. Süper Lig hedefi elbette var ancak asıl başarı altyapıdan yetişecek oyuncularla sürdürülebilir bir yapı kurmak olacak. İlçe takımlarıyla koordineli bir sistem oluşturmayı hedefliyoruz." dedi.