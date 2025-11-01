Muğlaspor evine dönüyor

Stadyum tadilatı nedeniyle deplasman olarak geçen zorlu sürecin ardından yeşil-beyazlılar, taraftarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Muğlaspor, uzun süredir devam eden stadyum tadilatı nedeniyle zorunlu bir deplasman serisi yaşamıştı. Stadyumun tek tribününün tamamlanmasıyla birlikte yeşil-beyazlılar, tam dört maç aradan sonra kendi evine dönmenin heyecanını yaşıyor.

Tadilatın sona ermesiyle birlikte Muğlasporlu futbolcular, uzun bir aranın ardından ilk antrenmanlarını da Muğla Atatürk Stadyumu'nun zemininde gerçekleştirdi. Kendi evinde oynamanın motivasyonuyla hazırlıklarını tamamlayan ekipte moraller yüksek.

Muğlaspor, stadyum hasretine son vereceği bu önemli karşılaşmada, taraftarının da desteğiyle galibiyet serisine başlamayı hedefliyor. Futbolseverler, saat 15.00’da başlayacak olan kritik mücadeleye yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.