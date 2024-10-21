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Muğlaspor ilk mağlubiyetle yıkıldı

Muğlaspor'un 6 haftalık yenilmezlik serisi Nevşehir Belediyespor'a aldığı 1-0'lık mağlubiyetin ardından sona erdi.

Muğlaspor ilk mağlubiyetle yıkıldı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 6 haftayı namağlup 4 galibiyet, 2 beraberlikle lider geçen Muğlaspor, bu sezon aldığı ilk yenilgiyle zirveden indi.

Profesyonel lige 3 yıl sonra dönmesinin ardından oluşturduğu kadroyla sezona çok iyi başlayan Muğlaspor'un yükselişi Nevşehir Belediyespor deplasmanında fren yaptı.

10 kişi kalan rakibi karşısında galibiyet ararken 90+8'inci dakikada kalesinde golü gören Muğla, 1-0'lık yenilgiyle şoke oldu. Bu skorla 14 puanla üçüncülüğe gerileyen Muğlaspor, koltuğu 16 puana ulaşan Silivrispor ve Uşakspor'a kaptırdı.

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