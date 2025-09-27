Muğlaspor, İnegölspor'a misafir olacak

İnegöl İlçe Stadı'nda Yunus Emre Çiftçi'nin düdük çalacağı karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

Muğlaspor Teknik Direktörü Besim Durmuş zorlu bir deplasman maçına çıkacaklarını belirterek, "Rakibimiz İnegölspor da üst sıralarda yer alıyor. Biz seriyi sürdürüp zirveye iyice yaklaşmayı hedefliyoruz" dedi.