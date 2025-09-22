Muğlaspor - Kepez Belediye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
TFF 2. Lig’de heyecan Muğlaspor - Kepez mücadelesiyle devam ediyor. Muğlaspor ev sahibi avantajını kullanarak sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Muğlaspor - Kepez Belediye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Kepez Belediyespor tecrübeli isimleriyle Muğlaspor karşısında sonuca ulaşmaya çalışacak. Futbolseverler ise Muğlaspor - Kepez Belediye maçının ekranlara geleceği kanalı ve başlangıç saatini araştırıyor.
MUĞLASPOR - KEPEZ BELEDİYE MAÇI NE ZAMAN?
Muğlaspor - Kepez Belediye mücadelesi 22 Eylül Pazartesi günü saat 19.00’da başlayacak. Muğla Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın yayıncı kuruluşu bulunmuyor.