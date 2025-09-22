Muğlaspor - Kepez Belediye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kepez Belediyespor tecrübeli isimleriyle Muğlaspor karşısında sonuca ulaşmaya çalışacak. Futbolseverler ise Muğlaspor - Kepez Belediye maçının ekranlara geleceği kanalı ve başlangıç saatini araştırıyor.



MUĞLASPOR - KEPEZ BELEDİYE MAÇI NE ZAMAN?



Muğlaspor - Kepez Belediye mücadelesi 22 Eylül Pazartesi günü saat 19.00’da başlayacak. Muğla Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın yayıncı kuruluşu bulunmuyor.

