Muğlaspor'da şampiyonluk heyecanı

Lider Muğlaspor, 5 Mayıs Pazar günü evi Muğla Atatürk Stadı'nda Denizli Sarakköyspor maçından 3 puanla ayrılması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.



Grupta en yakın takipçisi Manavgat Belediyespor'un 4 puan önünde ilk sırada olan Muğla temsilcisi, ikili averajının iyi olduğu rakibi berabere kalır veya yenilirse Sarayköy maçından puan bile almasa son hafta öncesi şampiyon olacak.



Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç, "Şehrimizde yaşayan 7’den 70’e herkese sesleniyorum. Cadde ve sokakların yanı sıra evlerimizin dışını, balkonları, pencereleri Muğlaspor bayrakları ile donatalım. Sarakköy ile evimizde çok önemli bir maça çıkacağız. Rakibimizi yenerek 3'üncü Lig’e çıkmak istiyoruz. Teknik heyete ve futbolcularımıza güvenimiz tam. Stadı tıklım tıklım dolduracak olan taraftarlarımız 90 dakika boyunca susmasınlar. Maçın önemi kelimeler ile anlatılmaz" dedi.