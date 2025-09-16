Muğlaspor stadına kavuşuyor

Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç yaptığı açıklamada 5 Ekim'e kadar stadın bitmesini beklediklerini açıkladı.

STADYUM SORUNU ÇÖZÜLÜYOR

Muğlaspor Kulübü Başkanı Menaf Kıyanç, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, en önemli gündem maddelerinden biri olan stadyum konusunda müjdeli haberler verdi. Yapımı süren Muğla Atatürk Stadyumu için ihaleyi alan firma ile Valilik ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü arasındaki görüşmelerin devam ettiğini belirten Kıyanç, "5 Ekim'deki maça kadar stadın bitmesini bekliyoruz" diyerek taraftarları heyecanlandırdı. Ayrıca, Muğlaspor'un kendi tesislerindeki halı sahanın da kaldırılarak yerine çim saha yapımına başlandığı duyuruldu.



"REHAVETE KAPILMAK YOK"

Takımın saha performansını da değerlendiren Başkan Kıyanç, ilk iki maçta şanssız olduklarını ancak üçüncü maçta alınan 5-0'lık galibiyetin takıma moral ve motivasyon kazandırdığını söyledi. Ancak Kıyanç, rehavete karşı uyararak, "Futbol bu; bir sonraki maçta kazanmıyorsanız, 5-0'ın bir anlamı kalmıyor" ifadelerini kullandı. Başkan, takımın gelecekteki galibiyetlerine güvendiklerini belirtti.

"ALTYAPIYA BÜYÜK YATIRIM"



Muğlaspor, sadece A takım düzeyinde değil, altyapıda da önemli adımlar atıyor. Başkan Kıyanç, kulübün geleceğini güvence altına almak için altyapıya büyük önem verdiklerini vurguladı. "Altyapıda 20 hocamız görev yapıyor. Her yıl takıma oyuncu vermek istiyoruz. Küçük yaşta öğrenmeye yatırım yaparak, kendi çocuklarımız Muğlaspor'u ileri taşıyacağız" diyen Kıyanç, Muğlaspor'a verilen her desteğin aslında Muğla'ya ve genç sporculara yapıldığını dile getirdi.



DEPLASMAN HAZIRLIĞI

Öte yandan Muğlaspor, ligdeki mücadelesinin yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası'nda da önemli bir maça çıkmaya hazırlanıyor. Perşembe günü deplasmanda Eskişehirspor ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlılar, bu kritik maçtan galibiyetle ayrılarak bir üst tura yükselmeyi hedefliyor.