Muhammed Abdullah Yıldırmış kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Olimpiyatlarda ilk kez yarışacak olan Muhammed Abdullah Yıldırmış, 2024 Paris Olimpiyatları’nda milli takımımızda yer aldı. İşte, Muhammed Abdullah Yıldırmış hakkında bilgiler...
MUHAMMED ABDULLAH YILDIRMIŞ KİMDİR?
Muhammed Abdullah Yıldırmış, 2003 yılında dünyaya geldi.
2021 İslami Dayanışma Oyunları'nda takım müsabakasında altın madalya aldı.
2022 Akdeniz Oyunları'nda takım arkadaşlarıyla birlikte bronz madalya kazandı.
2023 Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı.
Muhammed Abdullah Yıldırmış, Güney Kore'de düzenlenen 2024 Dünya Kupası'nın ikinci ayağından bronz madalyayla döndü.
Milli okçu böyle organizasyonda ilk bireysel madalyasını elde etti.
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