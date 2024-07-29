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Muhammed Abdullah Yıldırmış kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Paris 2024'ün ilk madalyası milli okçulardan geldi. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer'den oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı, bronz madalya kazandı. Peki, Muhammed Abdullah Yıldırmış kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Muhammed Abdullah Yıldırmış kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Olimpiyatlarda ilk kez yarışacak olan Muhammed Abdullah Yıldırmış, 2024 ’nda milli takımımızda yer aldı. İşte, Muhammed Abdullah Yıldırmış hakkında bilgiler...

MUHAMMED ABDULLAH YILDIRMIŞ ?

Muhammed Abdullah Yıldırmış, 2003 yılında dünyaya geldi.

2021 İslami Dayanışma Oyunları'nda takım müsabakasında altın madalya aldı.

2022 Akdeniz Oyunları'nda takım arkadaşlarıyla birlikte bronz madalya kazandı.

2023 Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı.

Muhammed Abdullah Yıldırmış, Güney Kore'de düzenlenen 2024 Dünya Kupası'nın ikinci ayağından bronz madalyayla döndü.

Milli okçu böyle organizasyonda ilk bireysel madalyasını elde etti.

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