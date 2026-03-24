Muhammed Salah, sezon sonunda Liverpool'dan ayrılacak

Liverpool, Mısırlı yıldız Mohamed Salah'ın sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

Liverpool'dan yapılan açıklamada, "Salah, Anfield'da geçirdiği dokuz yıllık başarılı dönemi noktalayacak anlaşma konusunda Liverpool ile anlaşmaya vardı." ifadeleri kullanıldı.

Salah, Liverpool ile iki Premier Lig, bir UEFA Şampiyonlar Ligi, bir İngiltere Federasyon (FA) Kupası ve iki Lig Kupası'nın yanı sıra bir de UEFA Süper Kupa kazandı.

"HER ZAMAN SİZİN BİR PARÇANIZ OLACAĞIM"



Salah ise sosyal medya hesabından video paylaşarak duygularını dile getirdi. 33 yaşındaki futbolcu yaptığı açıklamada şunları kaydetti:



"Herkese merhaba, maalesef o gün geldi. Bu, vedamın ilk bölümü. Sezon sonunda Liverpool'dan ayrılacağım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki, bu kulübün, bu şehrin, bu insanların hayatımın bu kadar derin bir parçası olacağını hiç hayal etmemiştim. Liverpool sadece bir futbol kulübü değil, bir tutku, bir tarih, bir ruh. Bu kulübün bir parçası olmayan hiç kimseye bunu kelimelerle anlatamam. Zaferleri birlikte kutladık, en önemli kupaları kazandık ve hayatımızın en zor döneminde birlikte mücadele ettik. Burada geçirdiğim süre boyunca bu kulübün bir parçası olan herkese, özellikle de geçmişteki ve şimdiki takım arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Ve taraftarlara gelince, yeterince kelime bulamıyorum. Kariyerimin en güzel zamanlarında bana gösterdiğiniz destek ve en zor zamanlarımda yanımda olmanız; bunu asla unutmayacağım ve her zaman kalbimde taşıyacağım. Ayrılmak asla kolay değil. Bana hayatımın en güzel zamanlarını yaşattınız. Her zaman sizin bir parçanız olacağım. Bu kulüp benim ve ailem için her zaman evim olacak. Her şey için teşekkür ederim. Hepiniz sayesinde asla yalnız yürümeyeceğim."