Muhammed Salah, Trabzonspor'da kariyerinin en iyi dönemini yaşıyor

Süper Lig'de haftanın kritik mücadelesinde Trabzonspor , lider Galatasaray'ı süper yıldızı Muhammed Salah'ın hat-trick yapıp bir de asiste imza attığı maçta 4-0 yenerek, milli araya mutlu girdi.

İlk yarıda 4 ve 44. dakikalarda 2 gol atan ve Saviolo'ya bir de asist yapan Salah, 81'de hat-trick'i tamamladı.

Kariyerinde 8. kez hat-trick yapan yıldız futbolcu böylece Trabzonspor'da gol sayısını 7'ye yükseltirken, asistleri ikiledi.

Bu da ilk 6 haftalar itibarı ile Salah'ın yaptığı en iyi sezon başlangıcı oldu.

Mısırlı futbolcu bundan önce Liverpool formasıyla 2021-22 sezonunda 5 gol ve 2 asistle ilk 6 haftada en iyi performansı sergilemişti.

GALATASARAY'A İLK GOLÜ DEĞİL

Salah, Galatasaray'a geçen sezon Liverpool formasıyla da gol atmıştı.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpool'un Anfield Road'da 4-0 kazandığı maçta Mısırlı ağları 1 kez havalandırırken, 1 de penaltı kaçırmıştı.

Salah'ın bu golü ayrıca Şampiyonlar Ligi kariyerindeki 50. golü olarak kayıtlara geçmişti.