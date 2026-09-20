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Muhammed Salah, Trabzonspor'da kariyerinin en iyi dönemini yaşıyor

20.09.2026 07:46

Muhammed Salah, Trabzonspor'da kariyerinin en iyi dönemini yaşıyor
Anadolu Ajansı

34 yaşındaki Salah 6 maçta tam 8 gole katkı verdi.

Volkan Üstüyıldız
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Trabzonspor'da ilk 6 maçta 7 gol atıp, 2 asist üreten Mısırlı yıldız, Liverpool'da 2020-21'deki 5 gol ve 2 asistlik performansını geride bırakıp, kariyerinin en iyi sezon başlangıcına imza attı.

Süper Lig'de haftanın kritik mücadelesinde Trabzonspor, lider Galatasaray'ı süper yıldızı Muhammed Salah'ın hat-trick yapıp bir de asiste imza attığı maçta 4-0 yenerek, milli araya mutlu girdi.

 

İlk yarıda 4 ve 44. dakikalarda 2 gol atan ve Saviolo'ya bir de asist yapan Salah, 81'de hat-trick'i tamamladı.

 

Kariyerinde 8. kez hat-trick yapan yıldız futbolcu böylece Trabzonspor'da gol sayısını 7'ye yükseltirken, asistleri ikiledi. 

 

Bu da ilk 6 haftalar itibarı ile Salah'ın yaptığı en iyi sezon başlangıcı oldu. 

 

Mısırlı futbolcu bundan önce Liverpool formasıyla 2021-22 sezonunda 5 gol ve 2 asistle ilk 6 haftada en iyi performansı sergilemişti.

 

GALATASARAY'A İLK GOLÜ DEĞİL

 

Salah, Galatasaray'a geçen sezon Liverpool formasıyla da gol atmıştı. 

 

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpool'un Anfield Road'da 4-0 kazandığı maçta Mısırlı ağları 1 kez havalandırırken, 1 de penaltı kaçırmıştı.

 

Salah'ın bu golü ayrıca Şampiyonlar Ligi kariyerindeki 50. golü olarak kayıtlara geçmişti.

 

 

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