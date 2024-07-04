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Murat Özkaya kimdir? Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın hayatı

Murat Özkaya, sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edilen ve araştırılan isimler arasında yer almaya başladı. Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Eyüpspor'un Başkanı olan Murat Özkaya'nın hayatı ve kariyeri sorgulanıyor. Peki, Murat Özkaya kimdir? İşte Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın hayatı hakkında bilgiler.

Murat Özkaya kimdir? Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın hayatı

Murat Özkaya, 2005 yılında kurulan Metal Oto'nun sahibidir. Metal Oto, Türkiye genelinde yaklaşık 9.000 araç filosu ve 500 personeli ile 25 ilde faaliyet gösteriyor.

2018 yılında Metal Oto bünyesine katılan Central Rent a Car ve İngiltere menşeili Green Motion markaları ile bireysel kullanıcılara ve kurumsal firmalara günlükten 6 aya kadar olan vadelerde kısa dönem araç kiralama hizmeti sunuyor.

Murat Özkaya, 2019'dan bu yana Eyüpspor'un başkanlığını yapıyor. 

Öte yandan Murat Özkaya'nın Galatasaray kulübü üyeliği de bulunuyor.

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