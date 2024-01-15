Murat Sancak, Adana Demirspor'un yeni transferini duyurdu

Geçtiğimiz günlerde Trendyol Süper Lig'de bazı takımların 3 dönem transfer yasağı aldığına dair haberler çıkmıştı.
Bu kulüpler arasında yer alan Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak, Mavi Şimşeklerin yeni transferini duyurdu.
Tunus ekiplerinden US Tataouine forması giyen Motez Nourani'nin 2.5 yıllık sözleşmeye imza attığını açıkladı.
Sancak, "Sözde 3 dönem transfer yasağı almış Adana Demirspor bu transferi nasıl yapar anlamış değilim. Haberi yapanlar umarım utanırlar." paylaşımıyla yeni transferini açıkladı.
22 yaşındaki Tunuslu futbolcu bu sezon Tataouine formasıyla 9 resmi maça çıktı.
Sözde 3 dönem transfer yasağı almış ADANADEMİRSPOR bu transferi nasıl yapar anlamış değilim 🤣🤣🤣🤣haberi yapanlar umarım utanırlar💪🏼💪🏼💪🏼 pic.twitter.com/nZ5qcKegEe— Murat Sancak (@MuratSancakMt) January 15, 2024
🆕 Kulübümüz, Tunuslu genç oyuncu Motez Nourani ile 2,5 yıllık anlaşmaya varmıştır. pic.twitter.com/OcViCcCw9p— Yukatel Adana Demirspor (@AdsKulubu) January 15, 2024
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