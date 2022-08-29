Murat Sancak: Balotelli gitmek istiyor, bir iki güne kadar belli olacak

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, İtalyan futbolcu Mario Balotelli'nin kulüpten ayrılmak istediğini belirterek, "Bir iki güne kadar ya gidecek ya da kalacak" dedi.

Katıldığı bir canlı yayında, Teknik Direktör Vincenzo Montella ile yıldız oyuncu arasındaki gerginlik hakkında konuşan Sancak, şunları söyledi:



"Bunlar normal şeyler, çok önemli değil. Hiçbir problem yok. Montella İtalya'ya gitti, Balotelli ise Adana'da. İkisiyle de görüştüm. Bir problem yok. Balotelli'nin buradan gitme arzusu var, kim almak isterse 4 milyon euro verir. Transfer olup gitmezse de burada görevini yapacak. Bana ulaşan yok ama menajerleri ile görüşmeler var. Bir iki güne kadar ya gidecek ya da kalacak."



"GİDERSE BİR SANTRAFOR DAHA ALACAĞIZ"



Balotelli'nin ayrılma ihtimaline karşı Rus golcü Artem Dzyuba'yı kadrolarına kattıklarını dile getiren Adana Demirspor Başkanı, "Hatta giderse bir santrfor daha alacağız. Sonuçta bu kadro Balotelli ile de oynar Balotellisiz de oynar. Benim olduğum yerde problem olmaz" dedi.