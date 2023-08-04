Murat Sancak kimdir? Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

Murat Sancak, 23 Ocak 1968 doğumlu iş insanı ve spor yöneticisi, MT Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve Mevcut Adana Demirspor Başkanıdır.



İlaç dağıtım alanında faaliyet gösteren Alliance Healthcare’da uzun yıllar Satınalma ve Satış Direktörlüğü görevini yürüttü. 2005 yılında MT Sağlık Ürünleri şirketini kurarak sağlık alanında yatırımlarına başladı.



2008 yılında Türkiye’nin en büyük hasta altı bezi fabrikası SAN Sağlık firmasını kurdu. 2009 yılında MT Bilgi Teknolojileri şirketini hayata geçirerek Türkye’nin ilk yeni nesil yazar kasa pos markası VERA’nın geliştirilmesine ve üretilmesine öncülük etti.



Türkiye’de farmakoloji ve farmakovijilans alanında kamu yararına geliştirilecek projeler hayata geçirmek üzere 2017 yılında Maxicells İlaç San. Firmasını kurdu. 2014-2017 yılları arasında Star Medya Grubu yönetim kurulu başkanlığı ve TürkMedya yönetim kurulu üyeliğini yürütmüştür. 2018 yılında Adana Demirspor Kulübü Başkanlığına seçildi ve halen görevini devam ettirmektedir.



20 Ağustos 2015 yılında suikast girişimine uğramış olup aracına 21 kurşun isabet etmiştir, bu olayda kendisi yara almadan kurtulmuştur.



Murat Sancak, evli ve 6 çocuk babasıdır. İş insanı Ethem Sancak'ın kuzenidir.