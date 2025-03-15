Murat Sancak'tan Galatasaray'a 1 ay sonra yanıt: "Ne oldu? Herkes bekliyor"

Galatasaray ile Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında karşı karşıya gelmişti. Sarı - kırmızılılar müsabakanın 12. dakikasında Alvaro Morata'nın penaltısıyla 1-0 öne geçmişti.



Adana Demirspor cephesi pozisyonun penaltı olmadığına dair itirazlarda bulunmuş ve karşılaşmanın 30. dakikasında sahadan çekilmişti. Bu durum sonrası Galatasaray hükmen galip sayılmıştı.



Galatasaray Kulübü, Adana Demirspor maçı ile ilgili 10 Şubat tarihinde "9 Şubat 2025 Pazar günü Galatasaray - Adana Demirspor arasında oynanan maç öncesi, esnası ve sonrasında yaşanan süreçlerin aydınlatılması amacıyla adli mercilere gerekli başvuru kulübümüz tarafından yapılmıştır. Galatasaray Spor Kulübü, Türk futbolunda adaletin yanında yer almaya, sahada en iyisi olup orada kazanmak için var gücüyle çalışmaya devam edecektir." ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yapmıştı.

"NE OLDU? HERKES BEKLİYOR"



Adana Demirspor Kulübü'nün sahibi Murat Sancak, sarı - kırmızılı kulübün resmi X hesabından yapılan paylaşıma bugün (15 Mart) cevap verdi. Sancak'ın cevabında, "Adli makamlar sonucu ne oldu? Herkes bekliyor." sözleri yer aldı.