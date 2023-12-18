Murat Sancak'tan Onyekuru'ya sert maaş yanıtı

Adana Demirspor'un eski futbolcusu Henry Onyekuru, başkan Murat Sancak'ın sözlerine sosyal medya hesabından yanıt verdi.
Onyekuru paylaştığı gönderide, "Hala benim adımı konuşmak yerine oyuncuların maaşını ödemek nasıl olur sayın başkan?" ifadelerini kullandı.
Bu gelişmelerin ardından Murat Sancak "O şeref yoksunu hadsiz ve nankör Henry'e sorarım senin alacağın varmı ki başkasının alacağı kalsın?
Ama merak etmesin kulübü dahil bütün dünya kulüplerine ne karaktersiz olduğunu videousuyla duyuracağız." ifadeleriyle yanıt verdi.
NE OLMUŞTU?
Murat Sancak geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, "Henry Onyekuru alkışlanmıştı. Henry Onyekuru, Fernando Muslera ile haşır neşir olmuştu maçtan sonra.
Ben ondan sonra Henry Onyekuru'yu sattım zaten. Soyunma odasında da ağzıma geleni de söylemiştim ona. Benden ekmeği yiyorsun, sen buraya ihanet edemezsin.
Takım arkadaşın olabilir, maçtan sonra gidersin soyunma odasına, orada tebrik edersin...
Herkesin seyrettiği bir maç olduğu başka bir takımın şampiyonluk yarışında olduğu mücadelede sen saha ortasında haşır neşir olup sarılamazsın, eğlenemezsin" diye konuşmuştu.
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