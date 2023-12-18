Murat Sancak'tan Onyekuru'ya sert maaş yanıtı

NE OLMUŞTU?



Murat Sancak geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, "Henry Onyekuru alkışlanmıştı. Henry Onyekuru, Fernando Muslera ile haşır neşir olmuştu maçtan sonra.

Ben ondan sonra Henry Onyekuru'yu sattım zaten. Soyunma odasında da ağzıma geleni de söylemiştim ona. Benden ekmeği yiyorsun, sen buraya ihanet edemezsin.

Takım arkadaşın olabilir, maçtan sonra gidersin soyunma odasına, orada tebrik edersin...

Herkesin seyrettiği bir maç olduğu başka bir takımın şampiyonluk yarışında olduğu mücadelede sen saha ortasında haşır neşir olup sarılamazsın, eğlenemezsin" diye konuşmuştu.