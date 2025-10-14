Musa Çağıran sahalara dönüş yaptı

Bursaspor’un deneyimli orta saha oyuncusu Musa Çağıran, uzun bir aranın ardından ilk 11’de forma giydi.



Adem Çağlayan döneminde sakatlığı gerekçesiyle görev alamayan tecrübeli futbolcu, teknik direktör Tahsin Tam yönetiminde Menemen FK karşılaşmasında sahaya çıktı.



MÜCADELESİYLE DİKKAT ÇEKTİ



Karşılaşmada ortaya koyduğu mücadele ve saha içi liderliğiyle dikkat çeken Musa, oyunun hem savunma hem de hücum yönünde takıma önemli katkı sağladı. 87. dakikada Ahmet Hakan Atış’a yerini bırakan tecrübeli futbolcu, tribünlerden alkışlarla uğurlandı.



Oyundan çıkarken teknik direktör Tahsin Tam ile kısa bir sarılma yaşayan Musa Çağıran’ın bu görüntüsü, takım içindeki uyumun yeniden güçlendiği yorumlarını beraberinde getirdi. Bu sezon Adem Çağlayan döneminde yalnızca Yeni Mersin İdman Yurdu (5 dk), Arnavutköy BLD. (28 dk), Adanaspor (34 dk) ve Kırklarelispor (30 dk) maçlarında toplam 97 dakika süre bulabilmişti.