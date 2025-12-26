Musaba tamam sıra diğer üç isimde, sözleşmeleri bitiyor yetişen alacak

Fenerbahçe transfere odaklandı. Sarı lacivertlilerin orta saha için listesinde öne çıkan 3 aday var.

Musaba sonrasında listede Inter'den Davide Frattesi, Al Hilal'den Ruben Neves ve Bayern Münih'ten Leon Goretzka.



SÖZLEŞMELERİ BİTİYOR



Goretzka ve Neves'in sözleşmeleri sezon sonunda bitiyor.

Alman devinin Goretzka ile masaya oturmaması bir çok takımın iştahını kabartıyor. Atletico Madrid, Tottenham ve Napoli de 30 yaşındaki orta sahanın peşinde.



TEMAS KURULDU

Benzer durum Al-Hilal forması giyen Ruben Neves için de geçerli. Tottenham'ın yanı sıra Manchester United da 28 yaşındaki futbolcunun temsilcisi ile irtibat kurdu.

Fenerbahçe, Goretzka ve Neves için görüşmeler yaparak taleplerini değerlendirecek.

Inter ile 2028'e dek sözleşmesi bulunan Davide Frattesi içinse satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinde duruluyor.



MUSABA İLE 4.5 YILLIK İMZA

Sarı lacivertliler, daha önce Samsunspor'dan Anthony Musaba ile 4.5 yıllık anlaşmaya varmıştı. 6 milyon Euro'luk serbest kalma bedelinin ödenmesinin ardından transfer resmiyet kazanacak.