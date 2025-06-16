Muslera, Galatasaray'da aldığının 3'te 1'ini kazanacak

Galatasaray'ın kalesinde 14 yıllık Fernando Muslera dönemi sona erdi. 39 yaşındaki Muslera'nın yeni adresi ise Arjantin ekibi Estudiantes oldu.



Sarı kırmızılarda yıllık 3.5 milyon euro (159 milyon TL) kazanan Uruguaylı eldivenin, Arjantin ekibinde kazanacağı maaş da ortaya çıktı.

3'TE 1'İNİ KAZANMIŞ OLACAK



Sözcü'de yer alan habere göre; 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Muslera, Arjantin ekibinden aylık 90 bin dolar alacak. Tecrübeli kalecinin yıllık maaşı 1 milyon 80 bin doları (42 milyon TL) bulacak.

Buna göre; Galatasaray'dan aldığının 3'te 1'ini kazanmış olacak.