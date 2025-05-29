Muslera, Galatasaray'dan ayrıldığını resmen açıkladı: "Son maçım olacak"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve takım kaptanı Fernando Muslera, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Uruguaylı file bekçisi, 14 yıl boyunca formasını giydiği sarı - kırmızılı kulübe veda etti.

İşte açıklamalar...

DURSUN ÖZBEK: "TÜRKİYE'DEKİ SPORSEVERLERİN GÖNLÜNDE TAHT KURDU"

"Nando'nun yanında olmayı özellikle istedim. Galatasaray'a emekleri için teşekkür ederim. Bizim için yabancı futbolcu değil, bizden yani içimizden birisi. 14 sezon sarı-kırmızılı forma için ter dökmüş çok değerli kardeşim. Mücadeleden kaçmayan çok değerli bir Galatasaraylı. Güleryüzü ve efendiliği ile Türkiye'deki tüm sporseverlerin gönlünde taht kuran önemli birisi. Bu ülkede çocukların Nando'nun formasıyla maçlara gittiğini gördük. Ülkemizde bu gurur sahip olan çok az kaleci ve sporcu olduğunu düşünüyorum."

"VEDA ETMİYORUM ÇÜNKÜ..."

"Nando'ya veda etmiyorum çünkü dünya futbolunda önemli bir yeri olduğunu düşünüyorum. Bundan sonraki dönemde Galatasaray'a hizmet etmeye devam edecek. Kendisiyle protokol de imzaladık. Galatasaray'ın başarısı için uluslararası alanda bizi temsil edecek."

"MUSLERA'YA SÖZ VERDİM"

"Muslera ile tartıştığımız konu... Önemli olan nokta şu, Galatasaray bir his takımı. Baba Gündüz'ün dediği gibi... Muslera, Galatasaray'a hizmet etmek isteyen birisi. Sahalarda eksikliğini hissedeceğiz ama hizmeti devam edecek. Başkan ve yönetim olarak isteğimiz bu. Daha çok taze... Memleketine dönsün... Ona söz verdim, memleketinde ziyaret edeceğim ve bu iş birliğinin detaylarını görüşeceğiz."

MUSLERA: "BAŞAKŞEHİR SON MAÇIM"

"Başakşehir son maçım olacak. Gurur duyduğum 14 seneden sonra herkese teşekkür ediyorum."

"FONSECA'YA, TERİM'E, TAFFAREL'E TEŞEKKÜRLER"

"Beni buraya getiren Daniel Fonseca'ya, Fatih Terim'e, Taffarel'e teşekkür ederim. Hayatımın en doğru kararıydı. Bu ülkeye tek başıma geldim ama şimdi ailemle birlikte dönüyorum."

"BAŞKANIMIZ BENİM İÇİN BİR AĞABEY"

"Çok büyük oyuncular ve çok büyük teknik adamlarla 14 sene geçirdim. Başkanımıza teşekkür ederim, çok iyi teklifleri kalmam için kabul etmedi. Benim için bir ağabey. Okan Buruk'a teşekkür ederim, çok iyi bir teknik adam. Türkiye'nin en iyisi olduğunu gösterdi."

"BU KULÜBÜN YANINDA OLUN"

"Taraftarlarımıza 14 sene için sevgi, saygı ve mutluluk verdiler. İyi ve kötü günümde yanımda oldular. Dünyanın en büyük kulübünün taraftarısınız. Bu kulübü bırakmayın ve hep yanında olun."

"FUTBOLU TAMAMEN BIRAKMIYORUM"

"Başkanımla konuştuk, futbolu tamamen bırakmıyorum, oynamaya devam edeceğim. Memleketime ve aileme yakın bir yerde olacağım. Babama ve kız kardeşime yakın olacağım. Türkiye benim ikinci ülkem."

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Galatasaray'a veda eden Fernando Muslera, basın toplantısında gözyaşlarına hakim olamadı.