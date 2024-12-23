Muslera ile fotoğraf çektiren gence saldıran tribün lideri serbest bırakıldı

Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor ile Galatasaray arasında oynanan müsabaka devam ederken bir taraftar sahaya girerek Nuslera ile fotoğraf çektirdi.



Güvenlik güçlerinin taraftarı yakalamak istediği sırada sahaya giren tribün lideri Ahmet Dirgenali taraftara saldırdı. Olayın ardından sahaya giren iki taraftar da güvenlik güçleri tarafından alandan uzaklaştırılırken, Dirgenali ise polis tarafından gözaltına alındı.



Emniyette işlemleri tamamlanan Ahmet Dirgenali, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.