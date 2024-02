Muslera ile sözleşme uzatılacak mı? Okan Buruk'tan açıklama

Buruk, RAMS Park'ta yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Karşılaşmayı değerlendiren 50 yaşındaki teknik adam, şunları kaydetti:



"Rakibimizin ne oynayacağını biliyorduk. Bununla ilgili çalışmalarımız oldu. Maça iyi başlayamadık. Zaman zaman baskı yedik. Devamında bunu pas trafiğimiz ve orta sahadaki hareketliliğimizle kırdık. Kerem'in golüyle öne geçtik. Rakip yarı sahada etkili hücumlar yaptık. Doğru sonlandırsak, doğru son pasları versek veya doğru birebirleri yapsak ikinci golü bulabilirdik. Rakibimiz oyun içinde savunma arkasına koşuları ve uzun pasları tercih ettik.



İkinci yarının başında gol yedik. Sonra yeniden öne geçtik. Maçın bizim istediğimiz gibi gitmesini beklerken kırmızı kart gördük ve arkasından gol yedik. 2-2'lik skorda yaklaşık 20 dakika 10 kişi oynadık ama bunu oyunda hissettirmedik. Benim için güzel olan eksik olmamıza rağmen hissettirmeden hücum etmemizdi. Zaman zaman pozisyonlar verdik. Rakip de 10 kişi kaldıktan sonra oyun dengelendi. Muslera'nın son dakika yaptığı çok önemli bir kurtarış var. Uzatmada Icardi'nin attığı golle galip geldik. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Rövanş öncesi avantaj yakaladık."



Sakatlıklar nedeniyle sıkıntılı bir süreç geçirdiklerini belirten Buruk, "Özellikle savunmada sıkıntılı bir dönem geçiriyoruz. Kaan'ın da maç içinde sakatlığı oldu. Abdülkerim uzun zamandır oynamamıştı. Kaan devam edebilseydi onu oynatmayı düşünmüyorduk. Zorlu bir fikstürdeyiz. Özellikle savunmada sıkıntılar yaşadığımız dönemde önemli bir galibiyet oldu. Bu galibiyeti çok çabuk unutup lig maçına hazırlanacağız." diye konuştu.

"İKİNCİ MAÇ DAHA DA ZOR OLACAK"



Okan Buruk, 22 Şubat Perşembe günü Prag'da yapılacak rövanş maçının daha zorlu geçeceğini vurguladı.



Sparta Prag'ın genç bir takım olduğuna değinen Buruk, "Bize karşı maçları çok daha iyi oynamak isteyen rakipler var. Sparta Prag genç bir takım. Avrupa'da kendilerini göstermek istiyorlar. Onların hedefi de bizi elemek. İkinci maç daha da zor olacak. Ancak aldığımız galibiyetle avantaj yakaladık. Artık rakibimizi daha iyi tanıyoruz. Neler yapabileceğini daha iyi biliyoruz. Rövanşa kazanarak gitmek önemliydi. Bunu yaptığımız için şanslıyız." ifadelerini kullandı.



Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, oyuncuları farklı mevkilerde kullanmasıyla ilgili, "Elimizdeki oyuncuları kullanacağız. Barış'ı her yerde kullanıyoruz. Takımın başarısı için birlik olmak ve odaklanmak çok önemli. Bütün oyuncuları her yerde kullanabiliriz. Bir sonraki maç kanat oyuncusunu bek gibi kullanabiliriz. Mecbur kaldıkça çareler üreteceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



"ICARDI'Yİ OYUN İÇİNDE NET POZİSYONLARA SOKMAMIZ GEREK"



Okan Buruk, maçta galibiyet golünü kaydeden Mauro Icardi'yi oyun içinde daha fazla pozisyona sokmaları gerektiğini söyledi.



Mauro Icardi'nin performansını değerlendiren Buruk, "Gol atmak her futbolcu için önemli ama santrfor için daha da önemli. Ona daha çok top getirmemiz lazım. Bugün bir topu direkten döndü. Sonra da golü attı. Oyun içinde onu net pozisyonlara sokmamız gerek. Oyun içinde onun çevresindeki oyuncuları daha etkili kullanmalıyız." diye konuştu.



Sol bekte kullanılan orta saha oyuncusu Berkan Kutlu'nun performansından memnun olduğunu aktaran tecrübeli teknik adam, "Kaan ve Berkan oyun kurmada bizim için iyi opsiyon oldu. Berkan 90 dakika gidip geldi. Bence iyi bir oyun ortaya koydu." dedi.



Kerem Aktürkoğlu'nun maçta çok çalıştığına dikkati çeken Okan Buruk, "Çok çalıştı, mücadele etti. Hem savunma görevini yaptı hem hücumda destek oldu. Oyuncularımızın özgüvene ve desteklenmeye ihtiyacı var. Kerem çok önemli bir oyuncu. Çıkana kadar arkadaşlarına pozisyonlar hazırlamaya çalıştı. Icardi'ye net bir ara pası verdi. İkinci yarıda 10 kişi kaldıktan sonra hem hücum hem de savunma yapmaya çalıştı. Kerem'in performansından çok memnunum. Tabii daha iyi olacak. Özgüvene ve kazanmaya ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.



"MUSLERA'NIN GALATASARAY'DAKİ SON 10 SENESİ"



Okan Buruk, kaptan Fernando Muslera ile devam etmek istediklerini söyledi.



Sözleşmesi sezon sonunda bitecek 37 yaşındaki Uruguaylı kalecinin takımda son dönemini yaşadığının söylenmesi üzerine Buruk, "Muslera'nın Galatasaray'daki son 10 senesi." diyerek espri yaptı.



Muslera'nın çok önemli bir futbolcu olduğuna değinen Buruk, "Muslera, uzun yıllardır Galatasaray'ın başarılarında rol aldı. Hem takım kaptanı hem de kaleci olarak önemli bir rolü var. Hepimizin isteği Muslera ile devam etmek. Kulüp de bunu istiyor. Kendisi ne kadar önemli olduğunu her maçta gösteriyor. İsteğimiz onunla devam etmek." şeklinde görüş belirtti.

"SERGE AURİER, MİLLİ TAKIMDAN SAKAT DÖNDÜ"



Okan Buruk, yeni transfer Serge Aurier'in milli takımdan adale sakatlığı yaşayarak döndüğünü ve yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacağını bildirdi.



Fildişi Sahili Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nı kazanan tecrübeli sağ bekin durumuyla ilgili konuşan Buruk, "Aurier'i finalden sonra hızlı bir şekilde getirip kadroya almak istiyorduk ama olmadı. Final maçında yaşadığı bir adale ağrısı vardı. Çok fazla maç oynamıştı. Buraya sakat olarak geldi. İkinci derece zorlanması var. Onun ne kadar sürede döneceğini, 2 hafta mı, 3 hafta mı bilmiyoruz. Onu doktorumuz açıklayacak. Beklentim bu onu maçta kadroya alıp, hafta sonu oynatabilmekti. Bu olmayacak ama onun yerine oynayacak arkadaşlarımız var. Bunları dert ve sorun etmeden yolumuza devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"BELLİ PARALAR TALEP EDİYORUZ AMA OYNADIĞIMIZ ZEMİNLER TARLA GİBİ"



Galatasaray Teknik Direktörü, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü maçının oynanacağı Eryaman Stadı'nın zeminiyle ilgili daha fazla konuşmak istemediğini söyledi.



Buruk, Süper Lig'de kritik öneme sahip müsabakayla ilgili şöyle konuştu:



"Kim oynarsa oynasın en iyisini yapacak. Yarın takımı gördükten sonra maç için karar vereceğiz. Stadın zemini ile ilgili artık çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Ne olursa olsun gidip kazanmak için oynayacağız. Ancak bu bir marka değeridir. Ligin değerini yükseltmek Türkiye Futbol Federasyonunun görevi. Maalesef sahalarla ilgili net bir şey yapılmıyor. Türk futbolu açısından üzücü. Şu anda yayın ihalesini konuşurken sahaların bu durumda olması talep edilen paraları gerçekçi göstermiyor. Belli paralar talep ediyoruz ama oynadığımız zeminler tarla gibi. Marka değeri çok büyük zarar görüyor."