Muslera resmi imzayı attı: İşte ilk fotoğraflar

Galatasaray'da efsaneleşen ve 14 sezonluk macerasının ardından takımdan ayrılan Fernando Muslera, yeni takımı Estudiantes ile imzaladı.

Yapılan paylaşımda, “Fernando Muslera, kulübümüzle 2026 Aralık ayına kadar geçerli olacak bir sözleşme imzaladı ve takımımızın ilk takviyesi oldu. Aileye hoş geldin.” denildi.



MAAŞ AYRINTISI



Muslera, Arjantin ekibinden aylık 90 bin dolar alacak. Tecrübeli kalecinin yıllık maaşı 1 milyon 80 bin doları (42 milyon TL) bulacak.



Buna göre; Galatasaray'dan aldığının 3'te 1'ini kazanmış olacak.