Muslera’dan takım arkadaşlarına yemek jesti

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys ile karşılaştığı maçta doğrudan kırmızı kart görerek takımını yalnız bırakan Fernando Muslera'ya UEFA tarafından da 3 maç ceza verilmişti.



Uruguaylı file bekçisi bu nedenle PAOK maçında kaleyi koruyamamıştı.



Kaptan Muslera hem hafta sonu oynanan Fenerbahçe derbisini hem de Avrupa Ligi'ndeki PAOK maçında alınan galibiyetleri kutlamak amacıyla takım arkadaşlarını bir kebapçıda ağırladı.