Muslera'dan Mourinho yanıtı: "İsterse gidebilir"

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor'u 3-2 mağlup ederek milli araya lider girdi.

Sarı-kırmızılıların deneyimli filebekçisi Fernando Muslera, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Uruguaylı kalecinin açıklamaları şu şekilde:

"Takım arkadaşlarımı tebrik etmek istiyorum. Çok büyük bir haftaydı bizim için. İki tane çok önemli maç oynadık ve kazandık. Samsun'u da tebrik etmek istiyorum. Mükemmel başladılar, şimdiye kadar da mükemmel götürdüler. Bu mutlulukların arasında beni üzen şey ise diğer takımlardan bazı insanların söylediği şeyler.



"MOURINHO İSTERSE GİDEBİLİR"



Türk futboluna yapılan hakaretler, bazı hakemlerin bana şahsi olarak saldırıyor olması beni üzen şeyler. 14 yıldır ilk defa böyle bir konuşma yapmak zorunda hissediyorum. Ceza sahası dışından çok fazla müdahale edemiyorum. Burada Samsun oyuncusuna bir şey söylemiyorum ama Samsun'un oyuncusu kızıyor, el kol hareketleri yapıyor. Hakemle bu şekilde konuşuyor. Ben bir şey demeden sarı kart görüyorum. 14 yıl içerisinde 17 tane kupa kazandım. Buranın tarihinde benden başka kimse kazanmadı. Türk futboluna olan katkımı düşündüğünüz zaman benim sürekli Türk futbolunu ilerletme hedefim var. Buraya 4 ay önce gelen hoca Türk futbolunu kötülüyor ve istemiyorsa aslında gidebilir. Kimse bir şey demiyor ama. Bence artık birileri de ona bir şeyler diyebilir. Türk futbolu ileri götürenlere biraz daha dikkat edilmesi gerekiyor."