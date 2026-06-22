Muslera'nın hatası Uruguay'ı yaktı

H Grubu'nda İspanya 4 puanla liderliğini sürdürürken, Uruguay ve Yeşil Burun Adaları 2'şer puana yükseldi. Suudi Arabistan 1 puanda kaldı.

Son hafta maçlarında Uruguay, İspanya ile Suudi Arabistan ise Yeşil Burun Adaları ile karşılaşacak.