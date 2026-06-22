Muslera'nın hatası Uruguay'ı yaktı
22.06.2026 04:09
Son Güncelleme: 22.06.2026 04:10
Yeşil Burun Adaları, Dünya Kupası ikinci hafta maçında Uruguay ile berabere kalarak 2 puana ulaştı. Uruguay, Muslera'nın büyük hatasıyla 1 puana razı oldu.
2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu ikinci hafta maçında Uruguay ile Yeşil Burun Adaları, ABD'nin Miami kentindeki Miami Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
İlk maçta turnuvanın favorilerinden İspanya ile berabere kalarak ilk puanını kazanan Yeşil Burun Adaları, Dünya Kupaları tarihindeki ilk golünü de attı.
Uruguay, 21'inci dakikada Kevin'in golüyle öne geçen Yeşil Burun Adaları'na 44'üncü dakikada Ronald Araujo ile yanıt verdi. İlk yarının uzatma dakikalarında Agustin Canobbio'nun golüyle Uruguay öne geçti.
61'inci dakikada Muslera'nın yaptığı büyük hatayı affetmeyen Varela, Yeşil Burun Adaları'na 1 puanı kazandırdı. 2-2'lik eşitlikle Yeşil Burun Adaları puanını 2'ye yükseltti.
H Grubu'nda İspanya 4 puanla liderliğini sürdürürken, Uruguay ve Yeşil Burun Adaları 2'şer puana yükseldi. Suudi Arabistan 1 puanda kaldı.
Son hafta maçlarında Uruguay, İspanya ile Suudi Arabistan ise Yeşil Burun Adaları ile karşılaşacak.